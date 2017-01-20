 Kayseri’de işlem tamam – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Kayseri’de işlem tamam

    Kayseri’de işlem tamam
    Kayserispor'da anlaşmaya varılan Akhisar'dan Douglas, Başakşehir'den Rotman, Osmanlıspor'dan Lawal ve Boluspor'dan stoper Efe, İzmir kampına katıldı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kayserispor'a getirilen transfer yasağı kaldırıldı. Kulüp transferde resmi imza attırabilicek.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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