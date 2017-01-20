Kayseri’de işlem tamam
Kayserispor'da anlaşmaya varılan Akhisar'dan Douglas, Başakşehir'den Rotman, Osmanlıspor'dan Lawal ve Boluspor'dan stoper Efe, İzmir kampına katıldı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kayserispor'a getirilen transfer yasağı kaldırıldı. Kulüp transferde resmi imza attırabilicek.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Kayseri’de işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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