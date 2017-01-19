Stopere iki kule
Sarı-kırmızılılar’ın Akhisar Belediye ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 1.93’lük Brezilyalı futbolcuyla 2.5, TFF 1. Lig’de Bolu’dan ayrılan 1.95’lik Efe Halil’le ise 1.5 yıl için anlaştığı öğrenildi.
Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdikten sonra, transfer yasağını kaldıran Kayseri'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Akhisar'la sözleşmesini tek taraflı fesheden Douglas Ferreira (Douglao) ve Bolu'dan ayrılan Efe Halil'de mutlu sona ulaştı. İki stoperle de sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
İKİSİ DE İMZAYA İZMİR'E
Ligde Akhisar deplasmanına çıkacak Kayserispor, bu karşılaşma için İzmir'e hareket etti. Anlaşılan iki futbolcu da İzmir'e davet edildi. Douglao ve Efe Halil'in İstanbul'dan İzmir'e imza için geleceği kaydedildi. 30 yaşındaki, 1.93 boyundaki Brezilyalı futbolcuyla 2.5, 26 yaşındaki 1.95 boyundaki Efe'yle ise 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.
KAFKAS'LA ANLAŞAMADI
Douglao Akhisar'da geçen sezon 31 maçta 6 gol, 1 asistle oynarken bu sezon 6 karşılaşmaya çıktı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ya yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı bırakılmıştı.
PREJUCE YETMEDİ
Kayserispor'un eski golcüsü Prejuce Nakoulma'nın gol attığı maçta Burkina Faso, Gabon ile 1-1 berabere kaldı. 11. dakikada Pitropia'nın yerine giren Nakoulma, 23'te takımını öne geçirdi. Ancak Gabon'dan Pierre-Emerick Aubameyang, penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Kayserisporlu Alan Traore ile Karabüksporlu Abdou Razack, Burkina Faso'da, yine Karabük'lü Biyogo Poko Gabon'da forma giydi.
İKİSİ DE İMZAYA İZMİR'E
Ligde Akhisar deplasmanına çıkacak Kayserispor, bu karşılaşma için İzmir'e hareket etti. Anlaşılan iki futbolcu da İzmir'e davet edildi. Douglao ve Efe Halil'in İstanbul'dan İzmir'e imza için geleceği kaydedildi. 30 yaşındaki, 1.93 boyundaki Brezilyalı futbolcuyla 2.5, 26 yaşındaki 1.95 boyundaki Efe'yle ise 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.
KAFKAS'LA ANLAŞAMADI
Douglao Akhisar'da geçen sezon 31 maçta 6 gol, 1 asistle oynarken bu sezon 6 karşılaşmaya çıktı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ya yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı bırakılmıştı.
PREJUCE YETMEDİ
Kayserispor'un eski golcüsü Prejuce Nakoulma'nın gol attığı maçta Burkina Faso, Gabon ile 1-1 berabere kaldı. 11. dakikada Pitropia'nın yerine giren Nakoulma, 23'te takımını öne geçirdi. Ancak Gabon'dan Pierre-Emerick Aubameyang, penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Kayserisporlu Alan Traore ile Karabüksporlu Abdou Razack, Burkina Faso'da, yine Karabük'lü Biyogo Poko Gabon'da forma giydi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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