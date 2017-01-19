 Stopere iki kule – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Stopere iki kule

    Stopere iki kule

    Sarı-kırmızılılar’ın Akhisar Belediye ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 1.93’lük Brezilyalı futbolcuyla 2.5, TFF 1. Lig’de Bolu’dan ayrılan 1.95’lik ’le ise 1.5 yıl için anlaştığı öğrenildi.

    Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdikten sonra, transfer yasağını kaldıran Kayseri'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Akhisar'la sözleşmesini tek taraflı fesheden Douglas Ferreira () ve Bolu'dan ayrılan Efe Halil'de mutlu sona ulaştı. İki stoperle de sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    İKİSİ DE İMZAYA İZMİR'E
    Ligde Akhisar deplasmanına çıkacak , bu karşılaşma için İzmir'e hareket etti. Anlaşılan iki futbolcu da İzmir'e davet edildi. Douglao ve Efe Halil'in İstanbul'dan İzmir'e imza için geleceği kaydedildi. 30 yaşındaki, 1.93 boyundaki Brezilyalı futbolcuyla 2.5, 26 yaşındaki 1.95 boyundaki Efe'yle ise 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.

    KAFKAS'LA ANLAŞAMADI
    Douglao Akhisar'da geçen sezon 31 maçta 6 gol, 1 asistle oynarken bu sezon 6 karşılaşmaya çıktı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ya yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı bırakılmıştı.

    PREJUCE YETMEDİ
    Kayserispor'un eski golcüsü Prejuce Nakoulma'nın gol attığı maçta Burkina Faso, Gabon ile 1-1 berabere kaldı. 11. dakikada Pitropia'nın yerine giren Nakoulma, 23'te takımını öne geçirdi. Ancak Gabon'dan Pierre-Emerick Aubameyang, penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Kayserisporlu Alan Traore ile Karabüksporlu Abdou Razack, Burkina Faso'da, yine Karabük'lü Biyogo Poko Gabon'da forma giydi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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