Veli Kavlak'ı Sergen Yalçın kaptı
Sergen Yalçın’ın, teknik direktörlüğe gelmesiyle hareketlenen sarı-kırmızılılar Veli transferi için Beşiktaş’ı ikna etti. Son sözü ise bugün Veli Kavlak söyleyecek
Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Kayserispor, Beşiktaş'ta forma giyen Veli Kavlak'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Beşiktaş'ı ikna ettiği, transferin bitmesi için ise Veli'nin kararının beklendiği öğrenildi. Teknik patron Sergen Yalçın ise bugün Veli Kavlak ile özel bir görüşme yapacak ve kendisini Kayserispor'a davet edecek.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise "Yangın tüpü elimizde. Gereken müdahaleyi yapıyoruz" dedi. Antalya'da transfer çalışmaları da sürdürdüklerini söyleyen Bedir, "Şartları iyileştirmek için çalışıyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin takımı. Bize verilen bu zor görevi başarmak zorundayız. Transferler yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Şu an bir sorun yok. Sergen hocamız takımın başına. Transfer listemiz elimizde. Yapacağımız takviyelerle birlikte bu takımı kurtarmayı hedefliyoruz" dedi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise "Yangın tüpü elimizde. Gereken müdahaleyi yapıyoruz" dedi. Antalya'da transfer çalışmaları da sürdürdüklerini söyleyen Bedir, "Şartları iyileştirmek için çalışıyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin takımı. Bize verilen bu zor görevi başarmak zorundayız. Transferler yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Şu an bir sorun yok. Sergen hocamız takımın başına. Transfer listemiz elimizde. Yapacağımız takviyelerle birlikte bu takımı kurtarmayı hedefliyoruz" dedi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Veli Kavlak'ı Sergen Yalçın kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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