 Veli Kavlak'ı Sergen Yalçın kaptı – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    'ı Sergen Yalçın kaptı

    Veli Kavlak'ı Sergen Yalçın kaptı

    Sergen Yalçın’ın, teknik direktörlüğe gelmesiyle hareketlenen sarı-kırmızılılar Veli transferi için Beşiktaş’ı ikna etti. Son sözü ise bugün söyleyecek

    Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Kayserispor, Beşiktaş'ta forma giyen Veli Kavlak'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Beşiktaş'ı ikna ettiği, transferin bitmesi için ise Veli'nin kararının beklendiği öğrenildi. Teknik patron Sergen Yalçın ise bugün ile özel bir görüşme yapacak ve kendisini Kayserispor'a davet edecek.

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise "Yangın tüpü elimizde. Gereken müdahaleyi yapıyoruz" dedi. Antalya'da transfer çalışmaları da sürdürdüklerini söyleyen Bedir, "Şartları iyileştirmek için çalışıyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin takımı. Bize verilen bu zor görevi başarmak zorundayız. Transferler yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Şu an bir sorun yok. Sergen hocamız takımın başına. Transfer listemiz elimizde. Yapacağımız takviyelerle birlikte bu takımı kurtarmayı hedefliyoruz" dedi.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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