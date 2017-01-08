Sergen Yalçın ilk transferini yaptı

Kayserispor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, 19 Ocak Perşembe günü yapılacak olağanüstü kongrede başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Transferin hayırlı olmasını temenni eden Bedir, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Güray Vural ve kulübü ile anlaşılmış, oyuncunun bonservisi alınmak sureti ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Güray, sağlık kontrollerinin ardından kampımıza katılacaktır. İhtiyaç duyulan bölgelere takviye çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İki-üç gün içerisinde yapacağımız takviyeleri kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz. Şehrin ve şehrin yöneticilerinin büyük desteği ile yaptığımız bu çalışmalar hakkında zaman zaman bilgilendirme amaçlı açıklamalar yapılacaktır."

Bedir, Afrika Uluslar Kupası ve hava muhalefeti nedeniyle kampa katılamayan bazı yabancı oyuncuların 10 Ocak Salı günü takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu.