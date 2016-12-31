Kayserispor yönetimi istifa kararı aldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, bir hafta önce göreve gelen yönetim kurulu, istifa kararı aldı.
Kulüp başkanı Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, kulüp yönetimine talip olanlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını söyledi.
Yıldız, hafta içinde istifayı resmiyete dökeceklerini belirterek, "Büyüklerimiz böyle bir karar almış, bize saygı duymak düşer. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:02
- Juan Mata Fener'e
Toplam 12
Yorum
Rıza Roberto Carlos içinde aynı seyler soylendi :D
- Mehmet Ekici yüksek uçtu
Toplam 21
Yorum
elevli sözleşmesi biten bir futbolcu için trabzon spora sinan gümüş m ekiciye karşı neden öneriliyor anlayan varmı
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 25
Yorum
Cenk Ahaha atar mı başkaları yaptimi ağlama oluyor aziz yaptimi atar mı oluyor ahahah geçin bunları
Kayserispor yönetimi istifa kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.