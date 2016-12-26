Nakoulma'da son dakika
Burkina Fasolu futbolcu Prejuce Nakoulma, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.
Nakoulma'yı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında da oynattıklarını anımsatan Yıldız, futbolcunun kulüpten ayrılarak Afrika Uluslar Kupası için ülkesine gittiğini belirtti.
Serbest futbolcu statüsündeki 29 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda takıma dönmesi için görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Ahmet Yıldız, Nakoulma'nın karar vermek için kendilerinden süre istediğini sözlerine ekledi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:42
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
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