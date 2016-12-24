İşte Kayserispor'un yeni başkanı
Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulda, Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi.
Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu olarak görevini yürüten Ahmet Yıldız, yapılan olağanüstü genel kurulda başkan olarak seçildi. Ahmet Yıldız başkanlığındaki Yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu:
"Mehmet Hızlıer, Hüsamettin Üge, Yusuf Üge, Ender Taraf, Mustafa Türkmen, Mehmet Polat, Arif Miraboğlu, Reşat Soy, Necip Kaya, Mehmet Aki."
"Mehmet Hızlıer, Hüsamettin Üge, Yusuf Üge, Ender Taraf, Mustafa Türkmen, Mehmet Polat, Arif Miraboğlu, Reşat Soy, Necip Kaya, Mehmet Aki."
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
İşte Kayserispor'un yeni başkanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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