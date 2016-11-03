‘Kayseri yükselir’
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu istikrar yakalayamadıklarını belirtti. Genç çalıştırıcı, olumlu futbollarını puana yansıtamadıklarını belirtip "Böyle oynamaya devam edersek Kayserispor hak ettiği yükselişi yakalayacaktır" ifadelerini kullandı..
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Doğan Hugo Rodallega tercihi kullanılmalıydı bana N'DOYE UN SON 25 MAÇINA BAKIN
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Atilla-BJK Yolculuk gecikmeli, takım yedek, şimdiden Kayserispor'u aldıkları galibiyet için kutlarız
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MISTABEY BU CEZA BİR HAFTA İLE KALMAMALI MÜMKÜNSE SEZON SONUNA KADAR DİNLENMELİDİR.
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