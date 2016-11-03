 ‘Kayseri yükselir’ – Fotomaç – 03 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Kayseri yükselir’

    ‘Kayseri yükselir’
    ekiplerinden 'un hocası istikrar yakalayamadıklarını belirtti. Genç çalıştırıcı, olumlu futbollarını puana yansıtamadıklarını belirtip "Böyle oynamaya devam edersek Kayserispor hak ettiği yükselişi yakalayacaktır" ifadelerini kullandı..
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kayseri yükselir’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.