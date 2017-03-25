 Erzurum’a damga vurdular – Fotomaç – 25 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Erzurum’a damga vurdular

    Erzurum’a damga vurdular
    Erzurum Palandöken'de yapılan Türkiye Alp Disiplini A2 U18 Finalleri'ne Uludağ Kayak Aktivitesi takımı sporcuları damga vurdu. Kızlarda Melinay Mıstaçoğlu slalomda 2., büyük slalomda 3. oldu. Erkeklerde Oğuzhan Daşdemir slalomda 2., Metehan Daşdemir de A1 büyük slalomda 4. sırayı aldı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erzurum’a damga vurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.