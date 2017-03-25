Erzurum’a damga vurdular

Erzurum Palandöken'de yapılan Türkiye Alp Disiplini A2 U18 Finalleri'ne Uludağ Kayak Aktivitesi takımı sporcuları damga vurdu. Kızlarda Melinay Mıstaçoğlu slalomda 2., büyük slalomda 3. oldu. Erkeklerde Oğuzhan Daşdemir slalomda 2., Metehan Daşdemir de A1 büyük slalomda 4. sırayı aldı.