Kristal küreler sahibini buldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ve Türkiye Kayak Federasyonu destekleriyle düzenlenen Snowboard Dünya Kupası Final Etabı Erciyes'te yapıldı.
19 ülkeden 104 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular hem rakipleri hem de zorlu hava koşullarıyla mücadele etti. Sis ve yağış nedeniyle iki günde tamamlanan turnuvada, slalom kategorisinde şampiyonayı kadınlarda Rusya'dan Alena Zavarzina, erkeklerde Bulgar Radoslav Yankov birinci olarak kristal kürenin sahibi oldu. Yarışta dereceye girenler 165 bin TL ödülü paylaştı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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