Kristal küreler sahibini buldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ve Türkiye Kayak Federasyonu destekleriyle düzenlenen Snowboard Dünya Kupası Final Etabı Erciyes'te yapıldı.

19 ülkeden 104 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular hem rakipleri hem de zorlu hava koşullarıyla mücadele etti. Sis ve yağış nedeniyle iki günde tamamlanan turnuvada, slalom kategorisinde şampiyonayı kadınlarda Rusya'dan Alena Zavarzina, erkeklerde Bulgar Radoslav Yankov birinci olarak kristal kürenin sahibi oldu. Yarışta dereceye girenler 165 bin TL ödülü paylaştı.