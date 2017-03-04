Final yarışları ertelendi
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ‘Snowboard Dünya Kupası’nın final etabı, tipi nedeniyle yarına ertelendi.
Erciyes'teki Dünya Kupası'nın eleme turları, bugünkü yarışlarla tamamlanırken, öğleden sonra etkili olan tipi nedeniyle final yarışları ertelendi. Snowboard Dünya Kupası'na 19 ülkeden 200 sporcu katıldığını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, ''Bugüne kadar Erciyes'te çok güzel bir hava vardı. Ancak Dünya Kupası'nın yapılacağı bugün, sabah saatlerinden itibaren kapalı ve kar yağışlı bir havayla karşılaştık. Kar yağışı aslında pistlerimiz için çok iyi oldu ve eleme turlarını yaptık. Ancak tipi bastırınca organizasyon komitesi, final yarışlarının ertelenmesini ve yarın yapılmasını kararlaştırdı. Dolayısıyla Snowboard Dünya Kupası'nın final yarışları, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere yarın yapılacak'' dedi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:24
- Çare sponsorda
Toplam 24
Yorum
fenerin sonu parma yakında ankaraspor gibi isim değiştirirsiniz. isim de şimdiden hazır anadolu selçuklu spor... zaten böyle giderse babürspor, göktürkspor vs
- Çare sponsorda
Toplam 24
Yorum
Ş.Atalay Transfere bol bol para harca, başkasın 2 milyona alacağı oyuncuyu 5-6 mil. avroya al, 500 bin avro alana sen 2 mil avro ver. Kulüp batar...
- Uymayan gider!
Toplam 23
Yorum
çok iyi oynadığını zanneden beşiktaşlıları seneye de göreceğiz.bu yıl real madrid, barcelona gibi takımlarla oynamadınız ve biz kötü olduğumuz için seviniyorsunuz bu mu
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