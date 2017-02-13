 Rusya farklı kazandı – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Rusya farklı kazandı

    Rusya farklı kazandı

    Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan ekip ilk devreyi 15-0 önde kapattı.

    İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi.

    Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı.

    Maçın sonunda Türkiye Milli Takımı adına en iyi oyuncu Fahri Celepli seçilirken Rusya en iyi oyuncusu 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov oldu.

    Karşılaşmayı izlemeye gelen sporseverler Türkiye Milli Takımı'nı uzun süre alkışladı.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:04
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