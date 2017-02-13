Rusya farklı kazandı
Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan ekip ilk devreyi 15-0 önde kapattı.
İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi.
Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı.
Maçın sonunda Türkiye Milli Takımı adına en iyi oyuncu Fahri Celepli seçilirken Rusya en iyi oyuncusu 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov oldu.
Karşılaşmayı izlemeye gelen sporseverler Türkiye Milli Takımı'nı uzun süre alkışladı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:04
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak ya beşiktaş kazanıyor diye alehine yapılan hatalar görünmüyor top mu oynuyosunuz da hakemden şikayet ediyosunuz
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak böle kandırıyolar sizi hakem makem falan filan ligin ilk kaç haftası puan alamadınız sizi kandırıyolar sizde yiyin
- Dursun Özbek'ten Riekerink cevabı
Toplam 37
Yorum
zzkann12 ahmede rorigese vereceğin parayı sağlam bi stopere verseydiniz be sezon başında gs ye uyan br hoca bulsaydınız bugün bu durumda olmazdık.
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