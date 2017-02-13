EYOF'ta ilk madalyamızı aldık
Snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı.
Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), snowboard'da kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Palandöken ilçesindeki Palandöken Kardelen pistinde 30 sporcunun yarıştığı eleme yarışlarının ardından paralel büyük slalom finali düzenlendi. Final yarışlarında 54 puanla milli sporcu Aydan Karakulak üçüncülüğü elde etti. Karakulak, bu sonuçla EYOF'un kış organizasyonları tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını aldı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
- Krasnodar hazırlıkları başladı
Toplam 6
Yorum
sor fenerli bi sor. bu yedek kaleci neden oynatılmıyor..volkandan daha mı kötü. öyle ise neden boşa para verildi portoya..
- Krasnodar hazırlıkları başladı
Toplam 6
Yorum
MÜSLÜM BABA VOLKAN DEMİREL FUTBOLU BIRAK..OLMUYOR ARTIK..
- Kafa travması!
Toplam 32
Yorum
srone bizim gs nın boy ortaması en az 174 olan kişi saysı fazla onca tabi normal.deyong,sneıjder,sabri,bruma,rodgıues vs semih linens 180 civarı
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