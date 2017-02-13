 EYOF'ta ilk madalyamızı aldık – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    EYOF'ta ilk madalyamızı aldık

    EYOF'ta ilk madalyamızı aldık

    Snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı.

    Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), snowboard'da kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Palandöken ilçesindeki Palandöken Kardelen pistinde 30 sporcunun yarıştığı eleme yarışlarının ardından paralel büyük slalom finali düzenlendi. Final yarışlarında 54 puanla milli sporcu Aydan Karakulak üçüncülüğü elde etti. Karakulak, bu sonuçla EYOF'un kış organizasyonları tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını aldı.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:45
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