EYOF 2017'ye doğru

Erzurum EYOF Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 11-18 Şubat tarihleri arasında kentte düzenlenecek EYOF 2017'nin resmi açılışının 12 Şubat Pazar günü, Kazım Karabekir Stadı'nda yapılacağı anımsatıldı.

Açılış programını vatandaşların ücretsiz izleyebileceği belirtilen açıklamada, EYOF'un resmi maskotu "Karbeyaz"ın da ildeki alışveriş merkezlerinde halka broşür dağıtıp organizasyona davet ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Karbeyaz'a vatandaşlar ile çocukların ilgi gösterdiği belirtilerek, organizasyonda Avrupa'nın dört bir tarafından 14-18 yaş aralığındaki genç sporcuların 9 branşta mücadele edeceği kaydedildi.



