 Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    , Antalyaspor deplasmanında

    Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

    , Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

    Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk iç saha mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak kötü gidişe "dur" demek istiyor.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki , geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

    Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.

    Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:43
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