Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk iç saha mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak kötü gidişe "dur" demek istiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.
Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:43
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Taktiğimizde hakem yok
Toplam 17
Yorum
knnbjk ula insanda utanma olacak. 1 hafta oynasan beşiktaşı yine yenemezdin. pala ya dua et. hangi maça hakemsiz çıkıyor fener.
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Belhanda’ya uyarı
Toplam 4
Yorum
GSBVB ALLAH ASKINA 10 NUMARANIN HAKKINI VER CIGULI GIBI OYNA
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 21
Yorum
fenerli haftada on bin yaglı börek bundan vazgecilirmi tff ne isterse yapacak tabi hakem denen kişiliksizler
Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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