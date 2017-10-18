"Beşiktaş ilgimi çekiyor"

Murillo, ligde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele ettiklerini ve iki maçın da çok zor geçtiğini belirterek, "Çok kaliteli ve kariyerli oyuncular var. Beşiktaş'tan bir puan almayı başardık. Galatasaray maçında ilk yarının sonunda golü yedikten sonra toparlamamız biraz daha zor oldu. Bu maçtan puan alamadık ama ikisi de çok kuvvetli ekipler." diye konuştu.

"TAKIMA ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Jhon Murillo, kendisinden beklentilerin çok yüksek olduğunu ancak hala takıma adapte olmaya çalıştığını bildirdi. Genç futbolcu, eski takım arkadaşı Yonathan Del Valle'nin de bir dönem Kasımpaşa forması giydiğinin ve iyi bir sezon geçirdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: "Del Valle burada gösterdiği performansla, iyi bir sezon geçirdikten sonra Bursaspor'a gitti. Benden beklentiler oldukça yüksek, bunun farkındayım. Hala takıma adapte olmaya çalışıyorum. Amacım takıma elimden geldiğince yardımcı olup, uluslararası turnuvalarda burada gösterdiğim performansla milli formayı giyebilmek. Takıma adapte olduktan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Kendimi geliştirmeye devam ederek Avrupa kupalarında oynayabilmek istiyorum."

"MESSİ'YE KARŞI OYNAMAK RÜYA GİBİYDİ"

Murillo, 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile yaptıkları maçlarda Lionel Messi'ye karşı oynamanın rüya gibi olduğunu dile getirdi. Ülkesinin milli takımında forma giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu anlatan Venezuelalı futbolcu, şöyle devam etti: "Kolombiya ve Arjantin ile berabere kaldık. Son maçta Paraguay'a karşı kazandık. Arjantin bizimle berabere kaldıktan sonra neredeyse Dünya Kupası'nın dışında kalıyordu ama tabi Messi gibi bir oyuncuları var. Sonunda Dünya Kupası'na gitmeyi başardılar. Messi'ye karşı mücadele etmek çok büyük bir gurur. Ona karşı oynamak rüya gibiydi. Bu rüya gerçekleşmiş oldu." Son olarak en beğendiği kanat oyuncularından da bahseden Murillo, "Dünya çapında düşünmemiz gerekirse oldukça hızlı bir oyuncu olan Gareth Bale'i söyleyebilirim, çok fazla ilgimi çekiyor. Türkiye'de ise Ricardo Quaresma'yı beğeniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.