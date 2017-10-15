 Paşa 3 puan peşinde – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Paşa 3 puan peşinde

    Paşa 3 puan peşinde
    SÜPER Lig'de Yeni Malatya'yı yendikten sonra 3 haftadır kazanamayan Kasımpaşa bugün Sivas'ı ağırlayacak. Teknik direktör Kemal Özdeş "Kazanmak için sahadayız" dedi.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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