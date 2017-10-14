 Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor karşısında – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    , karşısında

    Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor karşısında

    , Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, u yenerek çıkış yakalamak istiyor.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki , ligde geride kalan haftalarda topladığı 8 puanla 13. sırada bulunuyor.

    Samet Aybaba yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 9 puanla 11. basamakta yer alıyor.

    Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:03
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