Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor karşısında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan haftalarda topladığı 8 puanla 13. sırada bulunuyor.
Samet Aybaba yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 9 puanla 11. basamakta yer alıyor.
Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:03
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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