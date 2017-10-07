 Paşa’da kale krizi – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Paşa’da kale krizi

    Paşa’da kale krizi
    OSMANLI'yA 3-0 yenilen Kasımpaşa, kalesini gole kapatamıyor. İstanbul ekibi, son 15 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü. Paşa, bu sezon 7 haftada kalesini kapatamayarak, istatistiğini 15 maça çıkardı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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