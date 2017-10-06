Kasımpaşa'nın kalesi düştü

Lige deplasmandaki Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle giren lacivert-beyazlılar, ardından sırasıyla Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarının tamamında kalesinde gol gördü.

Lacivert-beyazlılar bu istatistiği, bu sezon kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kardemir Karabükspor ile paylaştı.

Kasımpaşa, geride kalan 7 haftada topladığı 8 puanla 13. basamakta yer alırken, 10 gol attı, 13 gol yedi.

Sahasında oynadığı 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa, bu sezon deplasmanda oynadığı son 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.



15 maçtır gole engel olamıyor

Kasımpaşa, oynadığı son 15 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda oynadığı son 6 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan lacivert-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı Atiker Konyaspor'dan da her iki maçta gol yemişti.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon 7 haftanın tamamında kalesinde gol görerek, istatistiğini 15 maça çıkardı.

Kasımpaşa, en son 2016-2017 sezonunun 28. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.



Bu sezon 13 gol yedi

Kasımpaşa, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü.

Ligde geçen hafta Osmanlıspor'dan 3 gol yiyen lacivert-beyazlılar; Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Beşiktaş'tan ise 2 gol yedi.

İstanbul temsilcisi, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise birer gole engel olamadı.

Kalesinde 7 haftada 13 gol gören lacivert-beyazlılar, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra ligde en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



3 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Bu sezon lige Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ve Beşiktaş beraberliğiyle ilk 2 haftada 4 puan alarak iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, ardından oynadığı 5 maçın üçünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki son 3 karşılaşmada sırasıyla Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor ile karşılaşan Kasımpaşa, sadece sahasında oynadığı Kayserispor'dan puan alırken, diğer iki maçı kaybetti.

Kasımpaşa, oynadığı son 3 deplasman maçında ise puan alamadı.

Lacivert-beyazlılar, ilk hafta deplasmanda elde ettiği Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarından ise puansız ayrıldı.



Nursal Bilgin: "Takımın bel kemiğinde çatırdama oldu"

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Savunmanın değişmesiyle takımın bel kemiğinde çatırdama oldu." dedi.

Ligde geride kalan 7 haftada istedikleri yerde olamadıklarını belirten Nursal Bilgin, takım olmanın gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

İyi ve genç bir takım kurduklarına inandıklarını vurgulayan Bilgin, "Önümüzdeki haftalar daha zor olacak çünkü gerçekten lig çok güçlü takımlardan oluştu, çok iyi oyuncular transfer edildi. Stoper mevkisi, kaleci kadar kilit bir bölge. Savunmanın değişmesiyle takımın bel kemiğinde çatırdama oldu. Bunun hızla kapanacağına inanıyorum. Kapandıktan sonra tekrar bir golün altındaki gol yeme oranlarına inşallah ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gol yeme sorununu çözmenin biraz zaman alacağını ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu aktaran Bilgin, Franck Etoundi ve Fode Koita'nın sakatlıklarını atlatarak kadroya katılmaları durumunda hücumda da rahatlayacaklarını sözlerine ekledi.