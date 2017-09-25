 KAYSERİ'DEN PAŞA'YA 90+2 SÜRPRİZİ – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    KAYSERİ'DEN PAŞA'YA 90+2 SÜRPRİZİ

    KAYSERİ'DEN PAŞA'YA 90+2 SÜRPRİZİ
    SÜPER Lig'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta , 'a 90+2'de yakalandı ve 1 puana razı oldu. Lacivert-beyazlılar ilk yarıda 38'de Rangel'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda Mensah'la kaçırması daha zor olan pozisyonu gole çeviremeyen Paşa, 90+2'de Atila Turan'ın yaklaşık 30 metreden jeneriklik golüne engel olamadı ve 1 puanlar paylaşıldı.


    ÖZDEŞ SUMUDICA GERGİNLİĞİ

    Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, "Sahada kazanmak isteyen takım varken diğer takım vakit geçirmeye çalışıyorsa Allah görüyor." dedi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kayseri'nin golü attığı dakikaya kadar pozisyonu yoktu. Kazanması gereken takım Kasımpaşa'ydı" cevabını verdi.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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