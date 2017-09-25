KAYSERİ'DEN PAŞA'YA 90+2 SÜRPRİZİ
ÖZDEŞ SUMUDICA GERGİNLİĞİ
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, "Sahada kazanmak isteyen takım varken diğer takım vakit geçirmeye çalışıyorsa Allah görüyor." dedi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kayseri'nin golü attığı dakikaya kadar pozisyonu yoktu. Kazanması gereken takım Kasımpaşa'ydı" cevabını verdi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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