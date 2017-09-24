PAŞA KAÇTI, KAYSERİSPOR YAKALADI
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, 90+3'te Atilla Turan'ın attığı harika golle Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Maçın genelinde üstün olan taraf Kasımpaşa olurken ev sahibi ekibin aradığı gol 38. dakikada Rangel'den geldi. Organize gelişen atağı golle sonuçlandıran Kolombiyalı golcü, Kasımpaşa'yı öne geçiren isim oldu. Kayserispor, karşılaşmanın son bölümünde vites yükseltirken konuk ekibin aradığı gol maçın son anlarında geldi. 90+3'te Atilla Turan'ın attığı harika maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puana yükselirken, Kayserispor puanını 11'e çıkardı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:50
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
PAŞA KAÇTI, KAYSERİSPOR YAKALADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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