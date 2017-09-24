 PAŞA KAÇTI, KAYSERİSPOR YAKALADI – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    PAŞA KAÇTI, KAYSERİSPOR YAKALADI

    PAŞA KAÇTI, KAYSERİSPOR YAKALADI

    Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, 90+3'te Atilla Turan'ın attığı harika golle Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

    Maçın genelinde üstün olan taraf Kasımpaşa olurken ev sahibi ekibin aradığı gol 38. dakikada Rangel'den geldi. Organize gelişen atağı golle sonuçlandıran Kolombiyalı golcü, Kasımpaşa'yı öne geçiren isim oldu. Kayserispor, karşılaşmanın son bölümünde vites yükseltirken konuk ekibin aradığı gol maçın son anlarında geldi. 90+3'te Atilla Turan'ın attığı harika maçın sonucunu belirledi.

    Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puana yükselirken, Kayserispor puanını 11'e çıkardı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:50
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