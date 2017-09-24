“Kazanacağımız maç berabere bitti”
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kayserispor beraberliği için, “Kazanacağımız maç berabere bitti. O yüzden üzgünüm” dedi.
"Sumudica sonuçlara göre yorum yapmayı seviyor"
Kayserispor Teknik Direktörü Sumidica'nın "Sahada kazanmak isteyen takım varken, diğer takım vakit geçirmeye çalışıyorsa, Allah görüyor" açıklamasının hatırlatılması üzerine Özdeş, "Sumudica sonuçlara göre yorum yapmayı seviyor. Saygı duyuyorum. Futbol pozisyon oyunudur. Kayserispor'un golü attığı dakikaya kadar 1 tane pozisyonu yoktu. Hocamıza bu yorumu yaptırtan, Allah'ın adaleti dediği kısım 90+2'de attığı gole olan sevinci olsa gerek. Kazanması gereken takım Kasımpaşa'ydı. Bugün ikinci golü atamadığımız için Sumudica hoca haklı" şeklinde konuştu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:29
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
“Kazanacağımız maç berabere bitti” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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