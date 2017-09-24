 “Kazanacağımız maç berabere bitti” – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    “Kazanacağımız maç berabere bitti”

    “Kazanacağımız maç berabere bitti”

    Teknik Direktörü , beraberliği için, “Kazanacağımız maç berabere bitti. O yüzden üzgünüm” dedi.

    , Süper Lig'in 6. haftasında evinde karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü , "Kazanacağımız maç berabere bitti. O yüzden üzgünüm. Oyunun ilk 15 dakikasından sonra daha doğru oynadık. Rakip kalede etkiliydik. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İkinci yarı daha doğru ve çabuk oynadık. Bu tarz maçlarda ikinci golü bulmanız gerekiyor. Bu fırsatlarda geldi. Bernard'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var. 2-0 yapacak pozisyonları da bulduk. Atamadığınızda çabuk adamla hücum eden Kayserispor'u çok adamla savunduk. Uzaktan atılan golle berabere bitti. Oyuncularımı kutluyorum. Lig devam ediyor. Bu oyunu sürdürmek gerekiyor. Önümüzde Osmanlıspor maçı var. O maçı kazanarak üst sıralarda çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

    "Sumudica sonuçlara göre yorum yapmayı seviyor"
    Kayserispor Teknik Direktörü Sumidica'nın "Sahada kazanmak isteyen takım varken, diğer takım vakit geçirmeye çalışıyorsa, Allah görüyor" açıklamasının hatırlatılması üzerine Özdeş, "Sumudica sonuçlara göre yorum yapmayı seviyor. Saygı duyuyorum. Futbol pozisyon oyunudur. Kayserispor'un golü attığı dakikaya kadar 1 tane pozisyonu yoktu. Hocamıza bu yorumu yaptırtan, Allah'ın adaleti dediği kısım 90+2'de attığı gole olan sevinci olsa gerek. Kazanması gereken takım Kasımpaşa'ydı. Bugün ikinci golü atamadığımız için Sumudica hoca haklı" şeklinde konuştu.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:29
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