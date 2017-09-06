Adem Büyük’ten yuvaya dönüş
Beşiktaş’ın alt yapısında yetişen Adem Büyük, Kasımpaşa’da sürpriz şekilde kadro dışı kalmıştı. Tecrübeli gol silahının adı eski kulübü Kartal ile anılıyor
Tecrübeli gol silahının adı eski kulübü Kartal ile anılıyor. Geçen sezon 30 maçta 13 gol, 7 asistle harika bir performans sergi leyen 30 yaşındaki forvet için son dakika girişimleri olması bekleniyor. Şenol Güneş'in hücum hattındaki yelpazeyi genişletmek için Adem transferine onay verdiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor başta olmak üzere birçok Anadolu kulübü de peşinde.,
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:51
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Adem Büyük’ten yuvaya dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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