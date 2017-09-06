 Adem Büyük’ten yuvaya dönüş – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Adem Büyük’ten yuvaya dönüş

    Adem Büyük’ten yuvaya dönüş

    Beşiktaş’ın alt yapısında yetişen Adem Büyük, Kasımpaşa’da sürpriz şekilde kadro dışı kalmıştı. Tecrübeli gol silahının adı eski kulübü Kartal ile anılıyor

    Tecrübeli gol silahının adı eski kulübü Kartal ile anılıyor. Geçen sezon 30 maçta 13 gol, 7 asistle harika bir performans sergi leyen 30 yaşındaki forvet için son dakika girişimleri olması bekleniyor. Şenol Güneş'in hücum hattındaki yelpazeyi genişletmek için Adem transferine onay verdiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor başta olmak üzere birçok Anadolu kulübü de peşinde.,

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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