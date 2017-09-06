Adem Büyük’ten yuvaya dönüş

Tecrübeli gol silahının adı eski kulübü Kartal ile anılıyor. Geçen sezon 30 maçta 13 gol, 7 asistle harika bir performans sergi leyen 30 yaşındaki forvet için son dakika girişimleri olması bekleniyor. Şenol Güneş'in hücum hattındaki yelpazeyi genişletmek için Adem transferine onay verdiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor başta olmak üzere birçok Anadolu kulübü de peşinde.,