 Adem Büyük kadro dışı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Adem Büyük kadro dışı

    Adem Büyük kadro dışı
    Transferin gözdesi Adem Büyük, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakıldı. Paşa'da dünkü idmana çıkmayan Büyük'ü Teknik Direktör Kemal Özdeş'in kadro dışı bıraktığı öğrenildi. 2011-12'den beri lacivert-beyazlılardaki 30 yaşındaki golcü, geçen sezon 24 maçta 9 gol atarken, bu sezon ise 3 maçta fileleri bulamadı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adem Büyük kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.