Adem Büyük kadro dışı

Transferin gözdesi Adem Büyük, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakıldı. Paşa'da dünkü idmana çıkmayan Büyük'ü Teknik Direktör Kemal Özdeş'in kadro dışı bıraktığı öğrenildi. 2011-12'den beri lacivert-beyazlılardaki 30 yaşındaki golcü, geçen sezon 24 maçta 9 gol atarken, bu sezon ise 3 maçta fileleri bulamadı.