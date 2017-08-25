Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Chelsea takımından 23 yaşındaki Omeruo'nun Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Chelsea'nin 2011-2012 sezonunda kadrosuna kattığı Nijeryalı savunma oyuncusu, Hollanda'nın ADO Den Haag ve İngiltere'nin Middlesbrough takımlarında kiralık olarak forma giydi.

İstanbul temsilcisinin 2015-2016 sezonunda Chelsea'den kiraladığı Omeruo, geçen sezonu da Aytemiz Alanyaspor'da geçirmişti.



