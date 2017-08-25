Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki sezon önce kadrosunda bulunan Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu yeniden kiraladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Chelsea takımından 23 yaşındaki Omeruo'nun Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.
Chelsea'nin 2011-2012 sezonunda kadrosuna kattığı Nijeryalı savunma oyuncusu, Hollanda'nın ADO Den Haag ve İngiltere'nin Middlesbrough takımlarında kiralık olarak forma giydi.
İstanbul temsilcisinin 2015-2016 sezonunda Chelsea'den kiraladığı Omeruo, geçen sezonu da Aytemiz Alanyaspor'da geçirmişti.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:19
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
Taraftar Oguzhan ve olcay yokmu bu takiöin pas trafigini onlara amenetti
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
ysndydkz serkan kırıntılı bu üç kaleciden dahamı kötü milli forma verilmiyor. ömer ali sahiner ali çamdalı çokmu kötüler konyadan neden oyuncu yok
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Kral tahtını geri alacak
Toplam 2
Yorum
ts06 sayende forvet izliyoruz artık kral
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