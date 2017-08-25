 Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    , Omeruo'yu yeniden kiraladı

    Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı

    Süper Lig ekiplerinden , iki sezon önce kadrosunda bulunan Nijeryalı stoper 'yu yeniden kiraladı.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Chelsea takımından 23 yaşındaki Omeruo'nun Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak 'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

    Chelsea'nin 2011-2012 sezonunda kadrosuna kattığı Nijeryalı savunma oyuncusu, Hollanda'nın ADO Den Haag ve İngiltere'nin Middlesbrough takımlarında kiralık olarak forma giydi.

    İstanbul temsilcisinin 2015-2016 sezonunda Chelsea'den kiraladığı Omeruo, geçen sezonu da Aytemiz Alanyaspor'da geçirmişti.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:19
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