 Paşa’yı yabancıları sırtladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Paşa’yı yabancıları sırtladı

    Paşa’yı yabancıları sırtladı
    Ligin 2. haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan 'yı yeni transferleri sırtladı. Ligi Alanyaspor maçıyla açan lacivert-beyazlı ekipte Trezeguet ve Neumayr 2'şer, Eduok da 1 golle kazanılan 4 puanda büyük pay sahibi oldu. Yenilerin performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Paşa’yı yabancıları sırtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.