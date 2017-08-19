Kasımpaşasporlu Veysel, Beşiktaşlı Talisca'nın kendisine yumruk attığını açıkladı. Veysel maçın 31. dakikasında talisca'nın yumruğuyla neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Veysel, "Talisca bana yumruk attı. Futbolda bundan daha büyük şiddet var mı? Hakem böyle bir pozisyonda neden kırmızı kart göstermedi anlamak zor. Hakemler daha cesaretli olsun. Adaletli düdük çalsınlar. Onun dışında Alper Ulusoy iyi bir maç yönetti ama lütfen biraz daha cesaret."