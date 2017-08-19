 Özdeş: Yerimiz Avrupa kupaları – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Özdeş: Yerimiz Avrupa kupaları

    Özdeş: Yerimiz Avrupa kupaları

    Kasımpaşa Teknik Direktörü , yaptıkları pozisyon hataları nedeniyle Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıklarını söyledi.

    İyi başladıkları oyunda hatalı goller yediklerini belirten Özdeş, "Neme ve ligin ilk haftaları olmasına rağmen ikinci yarı verdiğimiz mücadele, ortaya koyduğumuz coşku bize bir puan kazandırdi" dedi. İlk golün ardından bocalama yaşadıklarını vurgulayan Özdeş, "Beraberliği yakaladık. En güçlü olduğumuz yan organizasyonda pozisyon hatası vererek 2-1 geriye düştük. Kasımpaşa'nın yeri Avrupa kupalarıdır. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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