Özdeş: Yerimiz Avrupa kupaları
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, yaptıkları pozisyon hataları nedeniyle Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıklarını söyledi.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
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