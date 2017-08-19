Özdeş: “Baskı yedik ama sonuç önemli”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: "Neme ve ligin ilk haftaları olmasına rağmen ikinci yarı verdiğimiz mücadele, ortaya koyduğumuz coşku bize bir puan kazandırdı"

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. İlk yarıda maça iyi başladıklarını söyleyen Özdeş, "Kendi sahamızdaki ilk maçımız 2-2 sonuçlandı. İyi başladık ama yediğimiz gol bocalamamızı sağladı. Sonra golü bulup dengeyi kurduk. Ardından en güçlü olduğumuz noktadan golü yedik ve dengemiz bozuldu. İlk yarıda rakibimiz tamamen ofansif oyuncularla oynadı. Oğuzhan ve Tolgay bağlantısını engelleyemedik. Bugün topu kazandığımızda biz de pas yapabilseydik daha fazla problem oluşturabilirdik. İkinci yarıda son bölümde Beşiktaş'ı biraz sindirebildik ve sonrasında 2-2 oldu. Sonrasında savunmaya çekildik. Biraz baskı yedik ama bu da bu işin sonucu. Umarım televizyonda maçı izleyenler keyif almışlardır. Akhisar Belediye maçımız var, buna odaklanmalıyız. Beşiktaş'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Hedefi olan oyuncuları kadromuza kattık"

Geçen sezon Kasımpaşa'nın iyi bir grafik çizdiğini ifade eden Kemal Özdeş, "Kupada finale kadar gidebilirdik. Eksik kadroyla mücadele etmek, ligde daha çok puan kaybetmemize neden oldu. Eksik oyuncularımız da vardı. Sezon sonunda giden isimler de oldu. Oyuncuya ihtiyacımız vardı, daha da çok oyuncuya ihtiyacımız oldu. Benfica'dan Atletico Madrid'den gelecek beklentisi olan oyuncular aldık. Milli takım hedefi olan oyuncular kattık kadroya. Belirlediğimiz oyuncuları kadromuza katarsak daha da iyi olacaktır. Kadroda 5 oyuncuyu altyapıdan aldım. Beşiktaş'ta Beck daha defansif, Caner daha fazla ofansif olduğu için değişken şekilde bir hücum durumu çıktı ortaya" diye konuştu.



"Oyuncuları doğru zamanda aldık"

Takımın performansından memnun kaldığını söyleyen Özdeş, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncuları doğru zamanda aldık. Geç aldığımız oyuncular da hazır geldiler. Hazırlık döneminde bir sıkıntı yaşamadık. Bunu kulübümüzün enerjisine bağlıyorum. Beşiktaş çok zor bir rakip. Onu hem durduracaksınız, hem de ona uygun hücum edeceksiniz. Sezonun ilk maçları da daha zor oluyor. Oyuncularıma üst sıraları hedeflediğimizi söylüyorum. Kasımpaşa'nın olması gereken yer Avrupa Kupaları. Bizim için 5.'lik önemli bir hedef. Yatırım yapan takımlar var. 4 takımın şampiyonluk için oynadığı düşünülürse, 5. sıra daha da önemli hale geliyor" diyerek sözlerini tamamladı.