 Neumayr durmuyor – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Neumayr durmuyor

    Neumayr durmuyor
    Kasımpaşa'nın yeni transferi Markus Neumayr, Beşiktaş karşısında da klasını gösterdi. Geçen hafta Alanya deplasmanında 3-1 kazanılan karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Alman orta saha, Kara Kartal'ı da ceza sahası dışından jeneriklik bir şutla avlayıp takımının puan kazanmasını sağladı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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