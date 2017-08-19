Neumayr durmuyor

Kasımpaşa'nın yeni transferi Markus Neumayr, Beşiktaş karşısında da klasını gösterdi. Geçen hafta Alanya deplasmanında 3-1 kazanılan karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Alman orta saha, Kara Kartal'ı da ceza sahası dışından jeneriklik bir şutla avlayıp takımının puan kazanmasını sağladı.