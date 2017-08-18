 Veysel: Talisca bana yumruk attı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Veysel: Talisca bana yumruk attı

    Veysel: Talisca bana yumruk attı

    Kasımpaşasporlu Veysel, Beşiktaşlı Talisca'nın kendisine yumruk attığını açıkladı

    Kasımpaşasporlu Veysel, Beşiktaşlı Talisca'nın kendisine yumruk attığını açıkladı. Veysel maçın 31. dakikasında talisca'nın yumruğuyla neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Veysel, "Talisca bana yumruk attı. Futbolda bundan daha büyük şiddet var mı? Hakem böyle bir pozisyonda neden kırmızı kart göstermedi anlamak zor. Hakemler daha cesaretli olsun. Adaletli düdük çalsınlar. Onun dışında Alper Ulusoy iyi bir maç yönetti ama lütfen biraz daha cesaret."

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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