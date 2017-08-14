 Yeniler döktürdü – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yeniler döktürdü

    Yeniler döktürdü
    Alanya'yı deplasmanda 3-1 yenen 'da yeni transferler döktürdü. Paşa, rakibini yenilerden Trezeguet ve Neumayr ile bu sezon tekrar kiralanan Eduok'un golleriyle geçti. Eduok'a gol pasını da bir başka yeni transfer Bernard Mensah verdi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:31
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