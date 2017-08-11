Kasımpaşa'da kabuk değişimi

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde geçen sezonu 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takımın kadrosunda ciddi değişiklik yaşandı. Kasımpaşa, yaz transfer döneminde şu ana kadar 9 futbolcusuyla yollarını ayırırken, kadrosuna 4'ü kiralık olmak üzere 6 oyuncu dahil etti.

Takımın geçen sezonki performansında önemli katkıları olan ve sözleşmeleri sona eren Andre Castro, Titi, Tunay Torun ile Vasil Bozhikov, başka ekiplerle anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılan Turgut Doğan Şahin ise Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Guanca, Shala ve Otigba da eski takımlarına dönerken lacivert-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Aydın Yılmaz henüz herhangi bir takımla anlaşmadı.

Portekiz'in Benfica takımından Jhon Eduard Murillo Romana, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden Bernard Mensah, Kolombiya temsilcisi Junior'dan Michael Rangel, Belçika'nın Anderlecht takımından Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) kiralayan Kasımpaşa, Fransa temsilcisi Caen'den Syam Ben Youssef ile İsviçre'nin Luzern takımından Markus Neumayr'ı transfer etti.

Transferler

Kasımpaşa'nın 8 Eylül'e kadar devam edecek yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı futbolcular şöyle:

Gelenler: Jhon Murillo (Benfica-Kiralık), Bernard Mensah (Atletico Madrid-Kiralık), Michael Rangel (Junior-Kiralık), Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Anderlecht-Kiralık), Syam Ben Youssef (Caen), Markus Neumayr (Luzern)

Gidenler: Turgut Doğan Şahin (Evkur Yeni Malatyaspor), Vasil Bozhikov (Slovan Bratislava), Andre Castro (Göztepe), Titi (Bursaspor), Tunay Torun (Medipol Başakşehir), Aydın Yılmaz (Boşta), Cristian Guanca (Colon-Kiralıktı), Herolind Shala (Sparta Prag-Kiralıktı), Kenny Otigba (Heerenveen-Kiralıktı)

Hazırlık maçları

Kasımpaşa, sezon öncesinde yaptığı 4 hazırlıklık maçında 2 galibiyet alıp, 2 kez mağlup olurken, yeni transfer Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan attığı 4 golle ön plana çıktı.

TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u 6-0 yenen lacivert-beyazlı takım, Suudi Arabistan temsilcisi El Shabab ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Stuttgart'a 5-0 yenilen Kasımpaşa, son hazırlık müsabakasında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı ekipte, bu karşılaşmalarda 4 gol atan yeni transfer Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan dikkati çekerken, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hasan Bilal, Adem Büyük, Mert Kula ve Murillo, birer kez fileleri havalandırdı.

Yabancı futbolcu sayısı

Lacivert-beyazlı ekibin bu sezon kadrosunda 13'er Türk ve yabancı futbolcu bulunacak.

Kasımpaşa'da Fransa'dan iki, Nijerya, Kosova, Bulgaristan, Tunus, Çekya, Mısır, Almanya, Gana, Kamerun, Kolombiya ve Venezuela'dan birer futbolcu forma giyecek.

Yaş ortalaması

Kadrosunda 26 futbolcu bulunduran Kasımpaşa'nın yaş ortalaması, 24,8 oldu.

Fransız savunma oyuncusu 32 yaşındaki Oliver Veigneau, lacivert-beyazlı ekibin en tecrübeli ismi olarak ön plana çıktı. Bu oyuncuyu 31 yaşındaki yeni transfer Markus Neumayr takip etti. Kasımpaşa'nın kadrosunda 30 yaş ve üstü sadece 4 futbolcu yer aldı.

İstanbul temsilcisinin en genç futbolcuları ise 19 yaşındaki Hakan Demir, Hasan Bilal ve Arda Kürşat Kaya olarak dikkati çekti.



Takım değeri

Kasımpaşa'nın 26 kişilik kadrosunun toplam piyasa değeri, 23,2 milyon avro olarak gerçekleşti.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre lacivert-beyazlı ekibin en değerli oyuncusu, takım kaptanı Adem Büyük oldu. Adem, 3 milyon avroluk değeriyle takım arkadaşlarını geride bıraktı.

Deneyimli hücum futbolcusunu, 2 milyon avroluk değeriyle Bulgar sağ bek Popov ile 1,8 milyon avroluk değeriyle Çek orta saha Pavelka takip etti.

Fikstür

Sezonu yarın deplasmanda yapacağı Alanyaspor müsabakasıyla açacak Kasımpaşa'nın ilk yarı fikstürü şöyle:

1. Hafta: Alanyaspor-Kasımpaşa

2. Hafta: Kasımpaşa-Beşiktaş

3. Hafta: Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa

4. Hafta: Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor

5. Hafta: Galatasaray-Kasımpaşa

6. Hafta: Kasımpaşa-Kayserispor

7. Hafta: Osmanlıspor-Kasımpaşa

8. Hafta: Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

9. Hafta: Antalyaspor-Kasımpaşa

10. Hafta: Kasımpaşa-Göztepe

11. Hafta: Kasımpaşa-Bursaspor

12. Hafta: Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa

13. Hafta: Kasımpaşa-Atiker Konyaspor

14. Hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa

15. Hafta: Kasımpaşa-Trabzonspor

16. Hafta: Gençlerbirliği-Kasımpaşa

17. Hafta: Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

Kadro

Kasımpaşa'nın sezon öncesi kadrosunda yer alan futbolcular şunlar: