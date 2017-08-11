 Kasımpaşa'da kabuk değişimi – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da kabuk değişimi

    Kasımpaşa'da kabuk değişimi

    , Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe gitti.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde geçen sezonu 10. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takımın kadrosunda ciddi değişiklik yaşandı. , yaz transfer döneminde şu ana kadar 9 futbolcusuyla yollarını ayırırken, kadrosuna 4'ü kiralık olmak üzere 6 oyuncu dahil etti.

    Takımın geçen sezonki performansında önemli katkıları olan ve sözleşmeleri sona eren Andre Castro, Titi, Tunay Torun ile Vasil Bozhikov, başka ekiplerle anlaştı. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılan Turgut Doğan Şahin ise Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Guanca, Shala ve Otigba da eski takımlarına dönerken lacivert-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Aydın Yılmaz henüz herhangi bir takımla anlaşmadı.

    Portekiz'in Benfica takımından Jhon Eduard Murillo Romana, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden Bernard Mensah, Kolombiya temsilcisi Junior'dan Michael Rangel, Belçika'nın Anderlecht takımından Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) kiralayan Kasımpaşa, Fransa temsilcisi Caen'den Syam Ben Youssef ile İsviçre'nin Luzern takımından Markus Neumayr'ı transfer etti.

    Transferler

    Kasımpaşa'nın 8 Eylül'e kadar devam edecek yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı futbolcular şöyle:

    Gelenler: Jhon Murillo (Benfica-Kiralık), Bernard Mensah (Atletico Madrid-Kiralık), Michael Rangel (Junior-Kiralık), Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Anderlecht-Kiralık), Syam Ben Youssef (Caen), Markus Neumayr (Luzern)

    Gidenler: Turgut Doğan Şahin (Evkur Yeni Malatyaspor), Vasil Bozhikov (Slovan Bratislava), Andre Castro (Göztepe), Titi (Bursaspor), Tunay Torun (Medipol Başakşehir), Aydın Yılmaz (Boşta), Cristian Guanca (Colon-Kiralıktı), Herolind Shala (Sparta Prag-Kiralıktı), Kenny Otigba (Heerenveen-Kiralıktı)

    Hazırlık maçları

    Kasımpaşa, sezon öncesinde yaptığı 4 hazırlıklık maçında 2 galibiyet alıp, 2 kez mağlup olurken, yeni transfer Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan attığı 4 golle ön plana çıktı.

    TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u 6-0 yenen lacivert-beyazlı takım, Suudi Arabistan temsilcisi El Shabab ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Stuttgart'a 5-0 yenilen Kasımpaşa, son hazırlık müsabakasında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

    Lacivert-beyazlı ekipte, bu karşılaşmalarda 4 gol atan yeni transfer Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan dikkati çekerken, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hasan Bilal, Adem Büyük, Mert Kula ve Murillo, birer kez fileleri havalandırdı.

    Yabancı futbolcu sayısı

    Lacivert-beyazlı ekibin bu sezon kadrosunda 13'er Türk ve yabancı futbolcu bulunacak.

    Kasımpaşa'da Fransa'dan iki, Nijerya, Kosova, Bulgaristan, Tunus, Çekya, Mısır, Almanya, Gana, Kamerun, Kolombiya ve Venezuela'dan birer futbolcu forma giyecek.

    Yaş ortalaması

    Kadrosunda 26 futbolcu bulunduran Kasımpaşa'nın yaş ortalaması, 24,8 oldu.

    Fransız savunma oyuncusu 32 yaşındaki Oliver Veigneau, lacivert-beyazlı ekibin en tecrübeli ismi olarak ön plana çıktı. Bu oyuncuyu 31 yaşındaki yeni transfer Markus Neumayr takip etti. Kasımpaşa'nın kadrosunda 30 yaş ve üstü sadece 4 futbolcu yer aldı.

    İstanbul temsilcisinin en genç futbolcuları ise 19 yaşındaki Hakan Demir, Hasan Bilal ve Arda Kürşat Kaya olarak dikkati çekti.

    Takım değeri

    Kasımpaşa'nın 26 kişilik kadrosunun toplam piyasa değeri, 23,2 milyon avro olarak gerçekleşti.

    Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre lacivert-beyazlı ekibin en değerli oyuncusu, takım kaptanı Adem Büyük oldu. Adem, 3 milyon avroluk değeriyle takım arkadaşlarını geride bıraktı.

    Deneyimli hücum futbolcusunu, 2 milyon avroluk değeriyle Bulgar sağ bek Popov ile 1,8 milyon avroluk değeriyle Çek orta saha Pavelka takip etti.

    Fikstür

    Sezonu yarın deplasmanda yapacağı Alanyaspor müsabakasıyla açacak Kasımpaşa'nın ilk yarı fikstürü şöyle:

    1. Hafta: Alanyaspor-Kasımpaşa

    2. Hafta: Kasımpaşa-Beşiktaş

    3. Hafta: Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa

    4. Hafta: Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor

    5. Hafta: Galatasaray-Kasımpaşa

    6. Hafta: Kasımpaşa-Kayserispor

    7. Hafta: Osmanlıspor-Kasımpaşa

    8. Hafta: Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

    9. Hafta: Antalyaspor-Kasımpaşa

    10. Hafta: Kasımpaşa-Göztepe

    11. Hafta: Kasımpaşa-Bursaspor

    12. Hafta: Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa

    13. Hafta: Kasımpaşa-Atiker Konyaspor

    14. Hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa

    15. Hafta: Kasımpaşa-Trabzonspor

    16. Hafta: Gençlerbirliği-Kasımpaşa

    17. Hafta: Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

    Kadro

    Kasımpaşa'nın sezon öncesi kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

    Futbolcu Mevkisi Yaşı Ülkesi
    Ramazan Köse Kaleci 29 Türkiye
    Eray Birnican Kaleci 29 Türkiye
    Kadem Burak Yaşar Kaleci 22 Türkiye
    Loret Sadiku Defans 26 Kosova
    Onur Ural Defans 20 Türkiye
    Veysel Sarı Defans 29 Türkiye
    Strahil Popov Defans 26 Bulgaristan
    Oliver Veigneau Defans 32 Fransa
    Mert Kula Defans 22 Türkiye
    Burak Turan Defans 21 Türkiye
    Syam Ben Youssef Defans 28 Tunus
    Hakan Demir Defans 19 Türkiye
    Abdullah Durak Orta saha 30 Türkiye
    David Pavelka Orta saha 26 Çekya
    Samuel Eduok Orta saha 23 Nijerya
    Hasan Bilal Orta saha 19 Türkiye
    Arda Kürşat Kaya Orta saha 19 Türkiye
    Ahmet Ildiz Orta saha 20 Türkiye
    Mahmoud Hassan (Trezeguet) Orta saha 22 Mısır
    Markus Neumayr Orta saha 31 Almanya
    Bernard Mensah Orta saha 22 Gana
    Fode Koita Forvet 26 Fransa
    Adem Büyük Forvet 30 Türkiye
    Franck Etoundi Forvet 27 Kamerun
    Michael Rangel Forvet 26 Kolombiya
    Jhon Murillo Forvet 21 Venezuela
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa'da kabuk değişimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.