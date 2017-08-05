Trezeguet attı Kasımpaşa kazandı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-1 yendi
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlı ekip, 47. dakikada Murillo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, 63. dakikada Zafer Şensoy'un golüyle 1-1 beraberliği yakalasa da Kasımpaşa 66 ve 73. dakikalarda Trezeguet'nin ayağından gelen gollerle 3-1 üstünlük kurdu.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:18
-
Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
-
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
-
Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
Trezeguet attı Kasımpaşa kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.