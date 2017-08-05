 Trezeguet attı Kasımpaşa kazandı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Trezeguet attı Kasımpaşa kazandı

    Trezeguet attı Kasımpaşa kazandı

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-1 yendi

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlı ekip, 47. dakikada Murillo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, 63. dakikada Zafer Şensoy'un golüyle 1-1 beraberliği yakalasa da Kasımpaşa 66 ve 73. dakikalarda Trezeguet'nin ayağından gelen gollerle 3-1 üstünlük kurdu.

    Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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