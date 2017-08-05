Trezeguet attı Kasımpaşa kazandı

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan lacivert-beyazlı ekip, 47. dakikada Murillo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, 63. dakikada Zafer Şensoy'un golüyle 1-1 beraberliği yakalasa da Kasımpaşa 66 ve 73. dakikalarda Trezeguet'nin ayağından gelen gollerle 3-1 üstünlük kurdu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.