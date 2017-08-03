 ‘Eto’o ile fotoğraf çektireceğim’ – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    ‘Eto’o ile fotoğraf çektireceğim’

    ‘Eto’o ile fotoğraf çektireceğim’
    Kasımpaşa'nın yeni transferi Venezuelalı sol kanat , Antalyasporlu 'ya olan hayranlığını dile getirdi. 21 yaşındaki genç futbolcu, "Bu sene karşılaşma şansım olacak. Onu izleyerek büyüdüm. Karşılaştığımda Eto'o'ya idolüm olduğunu söyleyeceğim ve fotoğraf çektireceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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