Kasımpaşa'da transfer

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.

Orta sahada görev yapan Murillo, geçen sezon Portekiz ekibi Tondela'da kiralık olarak forma giydi. Venezuelalı futbolcu, bu takımda görev aldığı 34 resmi maçta, 6 kez ağları havalandırdı.