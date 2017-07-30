Kasımpaşa'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekiz ekibi Benfica'dan Venezuelalı futbolcu Jhon Murillo'yu 1 yıllığına kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.
Orta sahada görev yapan Murillo, geçen sezon Portekiz ekibi Tondela'da kiralık olarak forma giydi. Venezuelalı futbolcu, bu takımda görev aldığı 34 resmi maçta, 6 kez ağları havalandırdı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Kasımpaşa'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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