Kasımpaşa'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekiz ekibi Benfica'dan Venezuelalı futbolcu Jhon Murillo'yu 1 yıllığına kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.
Orta sahada görev yapan Murillo, geçen sezon Portekiz ekibi Tondela'da kiralık olarak forma giydi. Venezuelalı futbolcu, bu takımda görev aldığı 34 resmi maçta, 6 kez ağları havalandırdı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:45
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Heyecan yok panik yok
Toplam 8
Yorum
Jasweqe Aferim çocuk
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 23
Yorum
Yılmaz Aktaş Sayın başkan Ünal Aysalla yarışarak harcama yapması yarışması güzel ama başarı nerede başarıdada yarışması gerekir. Halbuki dibe vurdu.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 40
Yorum
Yusuf.02.. Mosturoğlu bu ülkede değerlerin ekonomik kazanımlarını takip edecek en son insanlardan birisiniz ülke insanı Fatih hocayıda sizide tanıyo
Kasımpaşa'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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