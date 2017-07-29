 Kasımpaşa'da transfer – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kasımpaşa'da transfer

    Kasımpaşa'da transfer

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Portekiz ekibi Benfica'dan Venezuelalı futbolcu 'yu 1 yıllığına kiraladı.

    Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.

    Orta sahada görev yapan Murillo, geçen sezon Portekiz ekibi Tondela'da kiralık olarak forma giydi. Venezuelalı futbolcu, bu takımda görev aldığı 34 resmi maçta, 6 kez ağları havalandırdı.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:45
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