Adem'den büyüklere mesaj

Kasımpaşa'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Adem Büyük, Kasımpaşa'da 6. sezonunu geride bıraktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa ile bir sene daha kontratım var. Mutlaka gelen teklifler vardır, benim kulağıma gelenler de var ama resmi teklif olmadığı sürece bunun bir önemi yok. Olursa büyük takımlardan birinde kesinlikle oynamak isterim. Bu, hedeflerimden biri. Biraz geç oldu ama yine de olabilir. Olmasa da Kasımpaşa'da mutluyum, isterlerse futbolu Kasımpaşa'da bırakmaya hazırım. Ama gönlümde yatan, büyük takımlarda oynayıp, futbolu Kasımpaşa'da bırakmak."



"Geçen sezon ortaya bir takım karakteri koyduk"

Takım kaptanı Adem Büyük, geçtiğimiz sezonki başlangıcın şu ana kadar yaşadığı en kötü dönem olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra içimizde olan öz güveni ortaya çıkardık. En önemlisi, ortaya bir takım karakteri koyduk. Burada altıncı sezonum bitti, geçen sezonki başlangıç en kötü başlangıcımızdı. Daha sonra bir çıkış yakaladık, alttan koptuk, üst sıralar hedefimize yaklaşmıştık ama saha içi ve saha dışında yaşadığımız sıkıntılardan dolayı belki de başarımız engellendi. Belki bunda bizim de suçumuz var, gerektiği yerlerde gerektiği performansı sergileyemedik. Bu da bize hiç yakışmadı."

"Hedefimiz üst sıralara oynamak"

Başarılı bir sezon geçirdiklerine inandığını aktaran Adem Büyük, şunları aktardı:

"Belki Türkiye Kupası'nda final oynayabilirdik ama ağır sakatlıklar yaşadık. Bu sezon hedefimiz üst sıralara oynamak. Geçen sezonki gibi bir başlangıç yapmak istemiyoruz. Avrupa olabilir mi, olabilir, neden olmasın. Geçen sezon ortaya koyduğumuz karakteri bu sene de ortaya koyarsak üst sıralar oynayacağımıza eminim. Ama şu an takım ve kadro derinliği olarak tam hazır değiliz. Yeni arkadaşlarımız aramıza katılacaktır ve onların desteğiyle umarım hedeflediğimiz üst sıralara ulaşabiliriz."

"İnşallah ben de Dünya Kupası'nda oynarım"

Adem Büyük, A Milli Takım kadrosunda yeniden yer almak istediğini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon belki yine A Milli Takım'a seçilecektim ama yaşadığım kaburga kırıkları performansımı etkiledi. Milli takım hedefim hala devam ediyor. Tekrar milli takım formasını giymek istiyorum. Önümüzdeki yıl Dünya Kupası var. Katılma şansımızın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Sıkıntı yaşamadan Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. İnşallah ben de o kadronun içinde yer alır ve Dünya Kupası'nda oynarım."