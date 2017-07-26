Bernard Mensah, Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı satın alma opsiyonlu kiraladı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Lacivert-beyazlılar, daha önce Michael Rangel, Trezeguet, Syam Ben Youssef ve Markus Neumayr'ı kadrosuna katmıştı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:29
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Kartal kaçamadı
Toplam 2
Yorum
Şanlı1903 Bu sene forvetsiz başarısız bir sezon olacak gibi görünüyor, Aboubakarı kaptırdık rakipler bombaları patlattı, bir an önce forvet alınmalı.
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Süper başlayacağız
Toplam 3
Yorum
Go Beck alamanya ! la Beck geçen sezon topa ayagini adam gibi sokamadin diye kirmizi gördün Kiev'den 6 tane yedik. Dünde izledim senden bi cacik olmaz !
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 30
Yorum
bir fbli olarak biz fbli olarak 10num bulamazken adamlar dunyada ender 10num wesleyi yollayip bunu aldilar valla yazik gs fb ayni yonetiyo basarizlik bundan
Bernard Mensah, Kasımpaşa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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