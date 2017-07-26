 Bernard Mensah, Kasımpaşa'da – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Bernard Mensah, Kasımpaşa'da

    Bernard Mensah, Kasımpaşa'da

    Kasımpaşa, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı satın alma opsiyonlu kiraladı.

    Kasımpaşa, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, bu kapsamda La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı kadrosun kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Mensah ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

    22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Lacivert-beyazlılar, daha önce Michael Rangel, Trezeguet, Syam Ben Youssef ve Markus Neumayr'ı kadrosuna katmıştı.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:29
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