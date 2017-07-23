Pavelka: “Hedefimiz yüksek”
Kasımpaşa’nın Çek futbolcu David Pavelka, her zaman olduğu gibi bu sezon da hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, “Ligin en iyi takımlarından birisi olmak istiyoruz” dedi.
Pavelka: "Hedefimiz yüksek"
Bu sezon ligde hedeflerinin sorulması üzerine Çek futbolcu, "Sıralama olarak bir şey söylemek istemiyorum. Her zaman olduğu gibi hedefimiz yüksek. Ligin en iyi takımlarından birisi olmak istiyoruz. Geçen seneki gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir grafik çizmek istiyoruz" diye konuştu.
Abdullah: "UEFA Avrupa Kupası'na gitmek hayal değil"
Abdullah Durak ise kampın yorucu geçtiğini belirterek, "Güzel bir kamp yerine geldik. Sezonu iyi geçirmek için çok çalışıyoruz. İnşallah bu sene kazasız, belasız bir lig geçiririz, başarılı oluruz. Hedefimiz üst sıralar. UEFA Avrupa Kupası'na gidebiliriz. Bu bizim için hayal değil.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:43
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RVP'ye yakın markaj
Toplam 6
Yorum
Özgür Fb ruya aleminde adamlar bedava alırız 2 sini biz veririz kalan 4 ü de fb versin derler kim 33 yaşındaki adama 6 milyon euro verir sadece fb
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Real’den bile pahalı
Toplam 3
Yorum
Beşiktaşlı Boğaz'da otel günlük ücretli ne?En az 23 maçtan yılda ort.2 gün staddasın.Günlüğü 600TLyaklaşık!Bir de dünyaca starları izle,oh!Bence ucuz;)
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RVP'ye yakın markaj
Toplam 6
Yorum
SarıKanaryam Ya gercekci ol bedava versen alan olmaz yıllık 5 milyon euroyu kim verir birde bonservis diyorsunuz kajdere 15 milyn euro denildi ne oldu
Pavelka: “Hedefimiz yüksek” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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