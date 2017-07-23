 Pavelka: “Hedefimiz yüksek” – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Pavelka: “Hedefimiz yüksek”

    Pavelka: “Hedefimiz yüksek”

    Kasımpaşa’nın Çek futbolcu , her zaman olduğu gibi bu sezon da hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, “Ligin en iyi takımlarından birisi olmak istiyoruz” dedi.

    Kasımpaşa, 2. etap çalışmaları için gittiği Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kampta lacivert-beyazlıların başarılı futbolcuları ile Abdullah Durak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlık sürecinin iyi gittiğini söyleyen Pavelka, "İki, üç gündür buradayız. Her zaman olduğu gibi kamp şartları iyi ve çalışmaya müsait. Şu ana kadar sakatlık da yaşamadık. Bu bizim için olumlu" şeklinde konuştu.

    Pavelka: "Hedefimiz yüksek"
    Bu sezon ligde hedeflerinin sorulması üzerine Çek futbolcu, "Sıralama olarak bir şey söylemek istemiyorum. Her zaman olduğu gibi hedefimiz yüksek. Ligin en iyi takımlarından birisi olmak istiyoruz. Geçen seneki gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir grafik çizmek istiyoruz" diye konuştu.

    Abdullah: "UEFA Avrupa Kupası'na gitmek hayal değil"
    Abdullah Durak ise kampın yorucu geçtiğini belirterek, "Güzel bir kamp yerine geldik. Sezonu iyi geçirmek için çok çalışıyoruz. İnşallah bu sene kazasız, belasız bir lig geçiririz, başarılı oluruz. Hedefimiz üst sıralar. UEFA Avrupa Kupası'na gidebiliriz. Bu bizim için hayal değil.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:43
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