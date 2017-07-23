 Kasımpaşa'ya dolu engeli – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    'ya dolu engeli

    Kasımpaşa'ya dolu engeli

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Süper Lig ekibi 'nın Bischofshofen takımıyla yaptığı hazırlık müsabakası, yoğun dolu yağışı nedeniyle tamamlanamadı.

    , Avusturya 4. Lig takımlarından Bischofshofen ile yaptığı hazırlık karşılaşmasının ilk yarısını 36. dakikada Hasan Bilal'in attığı golle 1-0 önde tamamlarken, devre arasında başlayan dolu yağışı nedeniyle maç tatil edildi.

    İlk yarının bitişiyle birlikte başlayan ve iri taneli olduğu görülen dolu yağışı nedeniyle futbolcular soyunma odasına koşarak ulaşabildi. Bazı oyuncular soyunma odasına gitmekte geç kalınca yedek kulübesinde yağışın durmasını bekledi. Çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

    Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Hazırlık karşılaşması devre arasında yağan yoğun dolu yağışı nedeni ile iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:30
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