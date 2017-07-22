 Atletico Madrid'den Süper Lig'e – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Atletico Madrid'den Süper Lig'e

    Atletico Madrid'den Süper Lig'e

    Süper Lig ekibi Kasımpaşa bonservisi Atletico Madrid'de olan Ganalı orta saha 'ı 1 yıllığına kiraladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

    Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. Bonservisi Atletico Madrid'de olan Ganalı futbolcu 1 yıllığına kiralandı.

    Atletico Madrid'in 2015 yılında Portekiz ekibi Vitorio Guimaraes'ten 6 milyon Euro karşılğında transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu son iki sezonda kiralık vermişti. Mensah geçen sezonu eski kulübü Vitorio Guimaraes'te kiralık geçirmişti.

    İspanyol Kulubü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mensah geçen sezon 26 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asist ile mücadele etmişti.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:43
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