Atletico Madrid'den Süper Lig'e
Süper Lig ekibi Kasımpaşa bonservisi Atletico Madrid'de olan Ganalı orta saha Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Atletico Madrid'in 2015 yılında Portekiz ekibi Vitorio Guimaraes'ten 6 milyon Euro karşılğında transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu son iki sezonda kiralık vermişti. Mensah geçen sezonu eski kulübü Vitorio Guimaraes'te kiralık geçirmişti.
İspanyol Kulubü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mensah geçen sezon 26 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asist ile mücadele etmişti.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:43
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 29
Yorum
Gurbetcu Bu adamı göndersinler artik galatasaray la dalga geciyor yönetim artık uyanmalı daha neyi bekliyorlar Allah için
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 41
Yorum
niye kiziyorsunuz bunu fenerbahce avrupa maclari icin yapiyor... psgnin yaptigi gibi, man citynin yaptigi gibi... yavurlarla neden basa bas mucadele olmasin?
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 9
Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
Atletico Madrid'den Süper Lig'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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