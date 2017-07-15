 Paşa’ya Kolombiyalı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Paşa’ya Kolombiyalı

    Paşa’ya Kolombiyalı

    , Kolombiya 1. Lig ekiplerinden Junior FC takımının golcüsü 'i kadrosuna kattı.

    26 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, lacivert-beyazlıların Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli golcü devam eden Kolombiya 1. Ligi'nde 10 maçta, 3 gol attı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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