Kasımpaşa’dan forvete dev takviye
Kasımpaşa, Kolombiya 1. Lig ekiplerinden Junior FC takımının forvet oyuncusu Michael Rangel’i kadrosuna kattı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:46
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Gözyaşlarıyla uğurlandı
Toplam 1
Yorum
Berkay Aslanım benim hadi göster Roma'da oynayışını Başarılar
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Semih formayı giydi
Toplam 1
Yorum
ÖZGÜR BURAK ŞİMŞEK Bu fotoğrafa bakın ve kına yakın...bu adamı gönderdiler ya gerek yönetime divana elini taşın altına koymayan camia başkan bozuntusuna yazık
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Marcelo resmen Lyon’da
Toplam 6
Yorum
bjk taraftarı 10 kişiden değil 9 10 nuda gitmesin derdi.
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