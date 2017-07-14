 Kasımpaşa’dan forvete dev takviye – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
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    ’dan forvete dev takviye

    Kasımpaşa’dan forvete dev takviye

    , Kolombiya 1. Lig ekiplerinden Junior FC takımının forvet oyuncusu ’i kadrosuna kattı.

    Geçtiğimiz sezon Kolombiya 1. Lig ekiplerinden Junior FC takımının forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı forvet , Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:46
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