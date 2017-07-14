 ''Kasımpaşa benim için bir fırsat'' – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    '' benim için bir fırsat''

    ''Kasımpaşa benim için bir fırsat''

    'nın yeni transferi , lacivert-beyazlı takıma gelmesinin kendisini için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

    Kulübün sosyal medya hesabına açıklamada bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu, "Burada olduğum için çok mutluyum. için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma yüksek katkı sağlamak istiyorum. Kasımpaşa benim için bir fırsat ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Çok gol atmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

    Kemerburgaz Tesisleri'ni de çok beğendiğini aktaran Rangel, çok çalışıp, kulübe hizmet etmek istediğini kaydetti

    Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Rangel'i satın alma opsiyonuyla Kolombiya'nın Atletico Nacional takımından bir yıllığına kiraladı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:40
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