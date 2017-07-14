''Kasımpaşa benim için bir fırsat''
Kasımpaşa'nın yeni transferi Michael Rangel, lacivert-beyazlı takıma gelmesinin kendisini için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Kulübün sosyal medya hesabına açıklamada bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kasımpaşa için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma yüksek katkı sağlamak istiyorum. Kasımpaşa benim için bir fırsat ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Çok gol atmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Kemerburgaz Tesisleri'ni de çok beğendiğini aktaran Rangel, çok çalışıp, kulübe hizmet etmek istediğini kaydetti
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Rangel'i satın alma opsiyonuyla Kolombiya'nın Atletico Nacional takımından bir yıllığına kiraladı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:40
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Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
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Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
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Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
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