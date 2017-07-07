Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarına bu akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

