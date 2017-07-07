 Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor

    Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor

    Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Lacivert-beyazlılar, hazırlıklarına bu akşam saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.