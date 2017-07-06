Mahmoud Hassan, Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, 'Trezeguet' lakaplı Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Hassan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:32
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''Hız serbest''
Toplam 17
Yorum
Fenerbahce Sana söylüyorum Dolunay, ya rakipte senin kadar kosarsa na pacan, hep beraberemi kalacan..Futbol cahili..
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Trabzon o isim için Beşiktaş'a söz vermiş
Toplam 4
Yorum
TCelcius Saçma sapan adamlara para saçacağınıza alt yapınızı canlandırın oyuncu çıkarın.sizin hedefiniz şampiyonluk olamaz oyuncu yetiştirmek olur
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Pabon atağı
Toplam 9
Yorum
Para Şuan para sıkıntısındayiz. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanirsa kulüp için daha iyi olur.
Mahmoud Hassan, Kasımpaşa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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