Kasımpaşa'dan savunmaya takviye
Kasımpaşa, geçen sezonu Fransa'nın SM Caen takımında geçiren stoper Syam Ben Youssef'i transfer etti.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:01
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Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz
Toplam 2
Yorum
oktay ŞU CÜMLE ÇOK DOĞRU "BENİ EN ÇOK ARKADAŞLARIMIN KOŞMADIĞINI ÇABALAMADIĞINI GÖRMEK SİNİRLENDİRİR.." TAKIM OYUNUN ASIL KÖKÜ BUDUR..HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK..EĞER O YOKSA TAKIM OLAMAZSIN..
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Remy harekatı
Toplam 2
Yorum
umut gs, bjk gaza bastı, bizimkiler hala 10 numara ve forvet alamadılar. beklerimiz sorunlu... işimiz zor
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Emenike resmen Komşu’da
Toplam 4
Yorum
zelzo keşke daha uzağa gitseydi:)))))
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