 Kasımpaşa'dan savunmaya takviye – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kasımpaşa'dan savunmaya takviye

    Kasımpaşa'dan savunmaya takviye

    Kasımpaşa, geçen sezonu Fransa'nın SM Caen takımında geçiren stoper Syam Ben Youssef'i transfer etti.

    Geçtiğimiz sezon Fransa'nın SM Caen takımının forması giyen 28 yaşındaki Tunus'lu defans oyuncusu Syam Ben Youssef, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin ve Pazarlama Müdürü Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:01
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