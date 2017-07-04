Kasımpaşa, testten geçti
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kasımpaşa’da futbolcular kas ve kuvvet testinden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa'da futbolcuların kaslarının dayanıklılığı ölçüldü. 3'erli gruplar halinde yapılan kontrollerde lacivert-beyazlı oyuncuların bacak kaslarının her türlü koşula karşı dayanıklılığına bakıldı.
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam 19.00'da yapacağı çalışma ile devam edecek.
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam 19.00'da yapacağı çalışma ile devam edecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
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